Российским ТЦ предрекли массовую гибель

Четверть российских торговых центров рискуют закрыться до начала осени, если государство не примет мер по поддержке собственников ТЦ, сообщает РИА Новости . Предприниматели уверяют, что с каждым днем экономическое состояние цивилизованной сферы торговли ухудшается.

Опасения изложены в сообщении, опубликованном представителями Российского совета торговых центров (РСТЦ). Собственники ТЦ в первую очередь просят перенести сроки уплаты налогов на 2021 год. В противном случае предприниматели должны будут заплатить в казну более 85 миллиардов рублей в текущем году. Этих средств, говорится в сообщении, у владельцев торговых центров нет и не будет.

«Счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведет к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроются», — заявили представители РСТЦ.

Они отметили, что доходов в настоящее время нет: платежи от арендаторов идут на охрану, клининг, оплату коммунальных услуг и т.д. По словам управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского, до сих пор отрасль не получила никакой поддержки от государства, кроме моратория на взыскание долгов по налогам, который действовал до 1 июля. Чтобы сохранить деятельность торговых центров, их собственники просят предоставить им государственные субсидии, льготы и отсрочки по налогам, а также разрешить запуск ТЦ в регионах, где они до сих пор закрыты.