Google обвинили в слежке за пользователями

В иске указывается, что Google по-прежнему продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию даже при отключении в настройках отслеживания действий в интернете и приложения.

Как известно, Boies Schiller Flexne, которая представляет интересы группы истцов, в июне текущего года уже подавала иск к корпорации на $5 млн Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.