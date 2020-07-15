Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.08
$
71.24
80.97
81.19
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.00
79.10
Индексы и котировки Brent
43.10
+0.00 Золото
1807.63
–0.08 РТС
1234.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.07
1.1400
+0.0166
30.06
1.1234
12.07
03.07
19.06

Google в США обвинили в слежке за пользователями 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Google обвинили в слежке за пользователями
Фото: Jeff Chiu/AP
Юридическая компания Boies Schiller Flexne обратилась в суд с иском к Alphabet Inc. , которая является материнской компанией Google, передает Reuters.
В иске указывается, что Google по-прежнему продолжает перехватывать данные об использовании приложений и персональную информацию даже при отключении в настройках отслеживания действий в интернете и приложения.
Как известно, Boies Schiller Flexne, которая представляет интересы группы истцов, в июне текущего года уже подавала иск к корпорации на $5 млн Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Видео дня. Работодатели оплатят электричество сотрудникам на «удаленке»
Газета.Ru: последние новости
В России могут закрыться почти четверть торговых центров В России могут закрыться почти четверть торговых центров Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Компании , Другое , Alphabet , Google , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одна из богатейших стран мира пережила рекордный спад
Одна из богатейших стран мира пережила рекордный спад
Россиянам предложили платить за найденную просрочку
Россиянам предложили платить за найденную просрочку
Назван новый способ похищения денег с кредиток
Назван новый способ похищения денег с кредиток
Китай вводит санкции против США
Китай вводит санкции против США
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Россияне согласились остаться без копейки
00:36
Россияне согласились остаться без копейки
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение