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Совет директоров HeadHunter одобрил листинг компании на Мосбирже 

Прайм 1 час назад
Одобрен листинг HeadHunter на Мосбирже
Фото: РИА Новости
Совет директоров онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter одобрил вторичный листинг на Московской бирже, сообщает компания.
"Совет директоров компании одобрил вторичный листинг американских депозитарных акций (ADS) компании на Московской бирже с целью расширения базы инвесторов компании, в том числе российских инвесторов, не присутствующих на рынке NASDAQ Global Select", — уточняется в сообщении.
Отмечается, что торги акций компании на Московской бирже начнутся в начале четвертого квартала 2020 года. Котировка и расчет будут производиться в российских рублях.
HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 тысяч компаний. База компании содержит около 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже NASDAQ.
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Компании , Рынки , Московская биржа
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