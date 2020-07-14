В попытке укрепить финансовое положение на фоне пандемии COVID-19 мировые компании залезут в рекордные долги объемом до 9,3 триллиона долларов в 2020 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование компании Janus Henderson, в котором приняли участие 900 ведущих фирм.

В результате беспрецедентного роста глобальный корпоративный долг вырастет на 12 процентов, или на один триллион долларов. Как отметили аналитики, в 2019 году также был зафиксирован резкий рост на 8 процентов, связанный со слияниями, поглощениями и высоким числом заимствований для выкупа акций и дивидендов. Однако в нынешних условиях фирмы пытаются сохранить капитал, поскольку несут существенные убытки из-за ограничений, введеных для борьбы с коронавирусом.

По данным исследования, почти половина мирового корпоративного долга приходится на американские компании (3,9 триллиона долларов). Далее следуют немецкие корпорации (762 миллиарда долларов). При этом в Германии находится ряд компаний с наибольшей задолженностью в мире. Например, Volkswagen накопил долгов на сумму 192 миллиарда долларов.

Для привлечения средств с января по май корпорации объявили о выпуске облигаций на сумму 384 миллиарда долларов. В марте рынок кредитования был закрыт для всех компаний, кроме тех, кто пользовался наибольшим доверием. Однако он вновь стал доступен после того, как центробанки, включая Федеральную резервную систему США Европейский центральный банк , объявили о запуске масштабных программ скупки активов, в том числе корпоративных бумаг.