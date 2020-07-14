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Мировые компании залезут в рекордные долги 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Мировые компании залезут в рекордные долги
Фото: Reuters
В попытке укрепить финансовое положение на фоне пандемии COVID-19 мировые компании залезут в рекордные долги объемом до 9,3 триллиона долларов в 2020 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование компании Janus Henderson, в котором приняли участие 900 ведущих фирм.
В результате беспрецедентного роста глобальный корпоративный долг вырастет на 12 процентов, или на один триллион долларов. Как отметили аналитики, в 2019 году также был зафиксирован резкий рост на 8 процентов, связанный со слияниями, поглощениями и высоким числом заимствований для выкупа акций и дивидендов. Однако в нынешних условиях фирмы пытаются сохранить капитал, поскольку несут существенные убытки из-за ограничений, введеных для борьбы с коронавирусом.
По данным исследования, почти половина мирового корпоративного долга приходится на американские компании (3,9 триллиона долларов). Далее следуют немецкие корпорации (762 миллиарда долларов). При этом в Германии находится ряд компаний с наибольшей задолженностью в мире. Например, Volkswagen накопил долгов на сумму 192 миллиарда долларов.
Для привлечения средств с января по май корпорации объявили о выпуске облигаций на сумму 384 миллиарда долларов. В марте рынок кредитования был закрыт для всех компаний, кроме тех, кто пользовался наибольшим доверием. Однако он вновь стал доступен после того, как центробанки, включая Федеральную резервную систему США и Европейский центральный банк, объявили о запуске масштабных программ скупки активов, в том числе корпоративных бумаг.
По прогнозам Всемирного банка, мировую экономику ожидает самый худший спад со времен Второй мировой войны. В развитых странах экономическая активность сократится на семь процентов, а в развивающихся — на 2,5 процента.
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Комментарии
Компании , ФРС , Всемирный Банк , ЕЦБ , Reuters
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