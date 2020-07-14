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Культовый виски станет полезным для природы 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Культовый виски станет полезным для природы
Фото: globallookpress.com
Компания Diageo, которой принадлежат бренды Smirnoff, Baileys, Guinnes и другие, приняла решение изменить упаковку культового виски Johnnie Walker. С 2021 года алкоголь будет выпускаться в бумажных бутылках. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте производителя.
Решение об изменении упаковки продиктовано заботой о природе, бумажная бутылка полезна для экологии и может быть полностью переработана, в составе нет пластика.
В 2019 году сообщалось, что британская Freedrinks Ltd хочет вывести на российский рынок безалкогольные напитки, похожие по вкусу на крепкий алкоголь — виски, бренди и джин. Предполагалось, что спрос на него должны обеспечить люди, переходящие на здоровый образ жизни. Продукция попадет в продажу под брендом Zeo.
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