Культовый виски станет полезным для природы 

Компания Diageo, которой принадлежат бренды Smirnoff, Baileys, Guinnes и другие, приняла решение изменить упаковку культового виски Johnnie Walker. С 2021 года алкоголь будет выпускаться в бумажных бутылках. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте производителя.

Решение об изменении упаковки продиктовано заботой о природе, бумажная бутылка полезна для экологии и может быть полностью переработана, в составе нет пластика.

В 2019 году сообщалось, что британская Freedrinks Ltd хочет вывести на российский рынок безалкогольные напитки, похожие по вкусу на крепкий алкоголь — виски, бренди и джин. Предполагалось, что спрос на него должны обеспечить люди, переходящие на здоровый образ жизни. Продукция попадет в продажу под брендом Zeo.