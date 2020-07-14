2,5 млрд рублей льготных кредитов дал банк РФ малому бизнесу

С 1 июня 2020 года МСП-банк, дочерняя структура Корпорации МСП, одобрил малому бизнесу льготных кредитов под 2% на общую сумму 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Льготные займы доступны малым и средним предприятиям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Если компании смогут сохранить 90% штата, государство погасит остаток по кредиту за бизнес. Займы можно тратить на текущие нужды, выплату зарплат или погашение прошлых кредитов. При сохранении 80% штата государство погасит 50% займа.
«Программа кредитов под 2% — один из наиболее эффективных инструментов, посредством неё мы решаем широкий спектр вопросов, в том числе задачи по сохранению занятости, восстановлению экономической деятельности, возобновлению работы предприятий. Она появилась очень своевременно в непростой для нашей экономики период и с самого начала была востребована», — заявила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
Развитие малого бизнеса — цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», который действует в России до 2024 года. До пандемии планировалось потратить на развитие МСП 481,5 млрд рублей. В итоге к 2024 году малый бизнес должен был давать 32,5% ВВП России, а число занятых в секторе — достичь 25 млн человек. Из-за коронавируса правительство России направило на поддержку бизнеса дополнительные средства.