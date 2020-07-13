Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»

Две крупные аварии на предприятиях, подконтрольных « Норильскому никелю », спровоцировали удешевлению акций компании на бирже, сообщает Forbes . В результате состояние гендиректора коммерческого гиганта миллиардера Владимира Потанина сократилось на 3,6 миллиарда долларов до $23,1 млрд

Первый крупный инцидент, когда в Норильске на ТЭЦ-3 произошел разлив около 21 тонны дизельного топлива, снизил стоимость акции «Норникеля» до 19 738 рублей за штуку. Снижение котировок продолжилось после оценки Росприроднадзором ущерба экологии региона: в результате одна акция компании стала стоить 18 260 рублей.

Разлив почти 45 тонн авиационного топлива в Красноярском крае из-за разгерметизации трубопровода, находящегося в ведении компании, подконтрольной «Норникелю», привел к падению акций еще на 2,7% до 18 050 рублей за штуку.