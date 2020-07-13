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СМИ: из-за аварий «Норникеля» Потанин потерял $3,6 млрд 

Павел Тиунов и ещё 5 3 часа назад
Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Фото: © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Две крупные аварии на предприятиях, подконтрольных «Норильскому никелю», спровоцировали удешевлению акций компании на бирже, сообщает Forbes. В результате состояние гендиректора коммерческого гиганта миллиардера Владимира Потанина сократилось на 3,6 миллиарда долларов до $23,1 млрд
Первый крупный инцидент, когда в Норильске на ТЭЦ-3 произошел разлив около 21 тонны дизельного топлива, снизил стоимость акции «Норникеля» до 19 738 рублей за штуку. Снижение котировок продолжилось после оценки Росприроднадзором ущерба экологии региона: в результате одна акция компании стала стоить 18 260 рублей.
Разлив почти 45 тонн авиационного топлива в Красноярском крае из-за разгерметизации трубопровода, находящегося в ведении компании, подконтрольной «Норникелю», привел к падению акций еще на 2,7% до 18 050 рублей за штуку.
Суммарные убытки Владимира Потанина от вышеуказанных происшествий оцениваются экспертами в сумму около 3,6 миллиарда долларов. Тем не менее в настоящее время миллиардер продолжает считаться самым богатым человеком России. Его состояние составляет 23,1 миллиарда долларов. Его ближайший преследователь глава «Новатэка» Леонид Михельсон обладает активами на сумму 22,3 миллиарда долларов.
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Компании , Леонид Михельсон , Владимир Потанин , Новатэк , Норникель , Forbes
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