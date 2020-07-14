Мировой лидер наружной рекламы Russ Outdoor ушел из России

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Крупнейший мировой оператор наружной рекламы французская компания JCDecaux продала свои российские активы в виде 25% в группе Russ Outdoor, пишет РБК со ссылкой на источники.

Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян подтвердил, что среди акционеров компании произошли изменения.

По словам собеседника издания, долю JCDecaux выкупило ООО "Стинн", которая ранее — в октябре 2019 года — купила 48,57% Russ Outdoor.

В результате "Стинн" сейчас владеет 73,57% оператора наружной рекламы, а оставшиеся 26,43% — ВТБ

По словам источников издания, сумма сделки могла составить порядка 2,25 млрд рублей, а Мирзоян условия сделки не уточнил.

Из-за вводимых в России ограничений от коронавируса рынок наружной рекламы в стране существенно пострадал. В частности, в апреле и мае текущего 2020 года участники рынка оценивали падение выручки в 70-90%.

JCDecaux является крупнейшим в мире оператором наружной рекламы, общая выручка группы за прошлый 2019 год составила $4,3 млрд