«Нафтогаз» объявил об угрозе срыва отопительного сезона 

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Компания «Нафтогаз Украины» на своем сайте привела список коммунальных организаций, которые не расплатились с ней по долгам за поставки газа. Должниками являются 109 из 1316 компаний, говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» предупредили, что из-за долгов предприятий возникает «угроза для поставки тепла потребителям в отопительный период», передаёт РЕН ТВ.

С 2015 года «Нафтогаз» обязан продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. С января 2020 года цена привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.