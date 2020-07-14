Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.92
$
71.05
80.35
73.25
Прогноз
13.07 – 20.07
$
69.50
78.70
Индексы и котировки Brent
42.25
+0.64 Золото
1800.65
+0.18 РТС
1245.65
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.07
1.1341
+0.0099
29.06
1.1242
10.07
02.07
18.06

«Нафтогаз» объявил об угрозе срыва отопительного сезона 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
«Нафтогаз» объявил об угрозе срыва отопительного сезона
Фото: РИА Новости
Компания «Нафтогаз Украины» на своем сайте привела список коммунальных организаций, которые не расплатились с ней по долгам за поставки газа. Должниками являются 109 из 1316 компаний, говорится в сообщении.
В «Нафтогазе» предупредили, что из-за долгов предприятий возникает «угроза для поставки тепла потребителям в отопительный период», передаёт РЕН ТВ.
С 2015 года «Нафтогаз» обязан продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. С января 2020 года цена привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Видео дня. Работодатели оплатят электричество сотрудникам на «удаленке»
Национальная Служба Новостей: последние новости
Долги мировых компаний подскочат из-за пандемии на $1 трлн Долги мировых компаний подскочат из-за пандемии на $1 трлн Строители Амурского ГПЗ разгромили офисы из-за задержки зарплаты Строители Амурского ГПЗ разгромили офисы из-за задержки зарплаты «Норникелю» грозит второй крупный штраф за новый разлив топлива «Норникелю» грозит второй крупный штраф за новый разлив топлива
Компании , Нафтогаз , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне высказались об отказе от наличных
Россияне высказались об отказе от наличных
Отмена пособий по безработице разрушит экономику США
Отмена пособий по безработице разрушит экономику США
Российский газ оказался не нужен Турции
Российский газ оказался не нужен Турции
Совфед одобрил закон о защите прав дольщиков
Совфед одобрил закон о защите прав дольщиков
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение