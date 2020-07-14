Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

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Кредитная организация функционировала в России с 1990 года.

Центральный банк РФ со вторника, 14 июля, отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом сказано в сообщении регулятора.

«Отозвать с 14 июля лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерное общество „Народный банк Тувы“, регистрационный номер Банка России 1309», — говорится в заявлении.

Банк существовал в стране с декабря 1990 года.

Лицензия у банка была отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, нормативных актов ЦБ. Центробанк также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.