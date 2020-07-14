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Центробанк РФ отозвал лицензию у «Народного банка Тувы» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»
Фото: ТК «Звезда»
Кредитная организация функционировала в России с 1990 года.
Центральный банк РФ со вторника, 14 июля, отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом сказано в сообщении регулятора.
«Отозвать с 14 июля лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерное общество „Народный банк Тувы“, регистрационный номер Банка России 1309», — говорится в заявлении.
Банк существовал в стране с декабря 1990 года.
Лицензия у банка была отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, нормативных актов ЦБ. Центробанк также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Ранее сообщалось, что Центробанк России отозвал лицензию у столичного «Апабанка». Отмечается, что кредитная организация улучшала свое финансовое положение, нарушая закон, а также скрывала свое состояние и не реагировала на применяемые к ней на протяжении года меры Банка России
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Комментарии
Компании , Центральный банк России , Апабанк
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