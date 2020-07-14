«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля» 

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«Русал» обратился к совету директоров «Норникеля» с предложением сменить команду менеджеров компании, сообщает пресс-служба.

«Мы обратились к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнёра, поменять команду менеджмента», — говорится в заявлении.

Также совет директоров призвали перенести головной офис в Норильск и «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».

В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в „Норникеле“ заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией».

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии разливом топлива на норильской ТЭЦ-3, почти в 148 млрд рублей.