Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.22
$
71.23
80.81
80.43
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.00
79.10
Индексы и котировки Brent
42.43
+0.19 Золото
1800.18
–0.07 РТС
1234.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.07
1.1354
+0.0112
29.06
1.1242
10.07
02.07
18.06

«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля» 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»
Фото: РИА Новости
«Русал» обратился к совету директоров «Норникеля» с предложением сменить команду менеджеров компании, сообщает пресс-служба.
«Мы обратились к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнёра, поменять команду менеджмента», — говорится в заявлении.
Также совет директоров призвали перенести головной офис в Норильск и «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в „Норникеле“ заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией».
Ранее Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии разливом топлива на норильской ТЭЦ-3, почти в 148 млрд рублей.
Видео дня. Работодатели оплатят электричество сотрудникам на «удаленке»
RT на русском: последние новости
В России предупредили о возможном закрытии к осени четверти ТЦ В России предупредили о возможном закрытии к осени четверти ТЦ Мировой лидер наружной рекламы вышел из российского бизнеса Мировой лидер наружной рекламы вышел из российского бизнеса «Уралхим» останавливает завод «Азот» из-за загрязнения Камы «Уралхим» останавливает завод «Азот» из-за загрязнения Камы
Компании , Владимир Потанин , Норникель , Русал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Европа готовит удар по российской промышленности
Европа готовит удар по российской промышленности
Коронавирус заставил мир отказаться от кофе
Коронавирус заставил мир отказаться от кофе
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение