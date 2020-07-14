Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.96
$
71.23
80.72
80.43
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.00
79.10
Индексы и котировки Brent
42.40
–0.19 Золото
1796.24
+0.13 РТС
1234.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.07
1.1369
+0.0127
29.06
1.1242
10.07
02.07
18.06

Мишустин назвал ситуацию на рынке авиаперевозок непростой 

РИА Новости и ещё 10 3 часа назад
Мишустин назвал ситуацию на рынке авиаперевозок непростой
Фото: РИА Новости
Ситуация на рынке авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом непростая, и, в том числе крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" несет значительные издержки, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
"У нас непростая ситуация сложилась на рынке авиаперевозчиков, и, собственно говоря, "Аэрофлот", как ключевой авиаперевозчик страны, конечно, в ситуации с коронавирусом несет значительные издержки", — заявил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Глава правительства констатировал, что значительно сократилось количество внутренних перевозок и фактически остановились международные. Это, в том числе, повлияло на доходы компании и ее работу. При этом Мишустин напомнил, что для поддержки отрасли был принят целый ряд мер господдержки.
Видео дня. Работодатели оплатят электричество сотрудникам на «удаленке»
Последние новости
Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты" Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты" Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
Компании , Виталий Савельев , Михаил Мишустин , Аэрофлот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старых цен не будет: экспорт газа установил антирекорд
Старых цен не будет: экспорт газа установил антирекорд
В США пожаловались на рост дефицита бюджета
В США пожаловались на рост дефицита бюджета
Исследование: онлайн-продажи страховок выросли в четыре раза
Исследование: онлайн-продажи страховок выросли в четыре раза
Биржи АТР закрылись в плюсе
Биржи АТР закрылись в плюсе
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение