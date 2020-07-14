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«Аэрофлот» решил сделать «Победу» крупнейшей авиакомпанией России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 3 часа назад
«Победа» станет главной авиакомпанией России
Фото: ТАСС
«Аэрофлот» решил поставить на свои основные маршруты, кроме дальнемагистральных, самолеты авиакомпании «Победа», что позволит снизить цены на билеты на 30%, рассказал гендиректор группы Виталий Савельев.
Группа компаний «Аэрофлот» подготовила новую стратегию до 2028 года, рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, передает РБК.
Основные маршруты (среднемагистральные), которые сейчас обслуживает одноименная компания «Аэрофлот», группа планирует передать своему лоукостеру «Победа».
«Победа», встав на маршруты «Аэрофлота», существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов — у нее 10% билетов продаются сейчас по цене 499 рублей, а до этого продавалось по цене 999 рублей — это очень существенная для пассажира (почему и загрузка такая большая) вещь», — отметил Савельев.
«Победа» к 2027–2028 годам будет оперировать 170 самолетами и перевозить 55–65 млн пассажиров в год. Это в шесть раз больше, чем было в 2019 году, когда компания обслужила 10,3 млн человек. Сейчас в парке у лоукостера лишь 30 самолетов.
Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать «пятизвездочной компанией». При этом он также будет оперировать 170 самолетами, но у него по-прежнему будет 35-40 млн пассажиров.
«Это соответствует как раз пятизвездочным компаниям, которые сегодня оперируют на рынке», — добавил глава «Аэрофлота». Таким образом, стратегия предполагает, что «Победа» станет крупнейшей авиакомпанией в группе «Аэрофлот» и в целом в России.
Напомним, ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой компании Виталием Савельевым заявил, что «Аэрофлот» должен разумными ценами на авиабилеты помочь развитию туризма в России, нужно сделать так, чтобы россияне могли активнее перемещаться по территории страны.
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Комментарии 3
Компании , Другое , Виталий Савельев , Михаил Мишустин , Авиакомпания "Победа" , Аэрофлот
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