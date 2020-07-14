Apple выплатит пользователям $500 млн за замедление iPhone

Один из самых громких скандалов в истории Apple, связанный с замедлением старых моделей iPhone, подошел к логическому завершению — «яблоко» выплатит всем пострадавшим пользователям денежную компенсацию, заявления на которую все еще принимаются компанией. Сообщается, что размер выплаты на одного человека составит около $25.

В рамках коллективного иска от пользователей компания Apple обязуется выплатить денежную компенсацию всем тем, кто пострадал от намеренного замедления процессоров старых моделей iPhone, о котором стало известно в конце 2017 года, сообщает The Verge.

Для этих целей был создан специальный сайт, который предлагает всем пользователям из США подать заявление на выплату от Apple, если его устройство отвечает указанным требованиям.

«Если вы владеете iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, и/или SE, на котором была установлена версия iOS 10.2.1, а также, если вы владеете iPhone 7 и/или 7 Plus, на котором была установлена версия iOS 11.2 или старше до 21 декабря 2017 года, вы имеете права на компенсацию в рамках иска», — говорится в шапке сайта.

Кроме того, необходимо указать серийный номер своего смартфона.

Согласно достигнутому соглашению, максимальная сумма, которую Apple готова выплатить, составляет $500 млн По предварительной оценке, каждый пострадавший от «batterygate», как назвали этот скандал в прессе, получит около $25 за устройство. Отмечается, что эта сумма может быть уменьшена, если количество поданных заявлений превысит ожидания.

На вышеуказанном сайте также можно исключить себя из коллективного иска, отказавшись от компенсации — такой шаг имеет смысл лишь в том случае, если пользователь хочет подать в суд на Apple самостоятельно, выступив единственным истцом.

Заключительное заседание по этому делу назначено на 4 декабря 2020 года. Как следует из информации на сайте, если судья подпишет соглашение между пользователями и компанией, то компенсация будет выплачена «максимально быстро».

Слухи о том, что старые iPhone начинают работать хуже с выходом каждой новой модели, давно ходили среди фанатов «яблока». Однако эксперимент, который однозначно доказал правдивость этих слухов, был проведен лишь в конце 2017 года. Тогда разработчик Джон Пул сравнил производительность iPhone 6S и iPhone 7 на разных версиях операционной системы — iOS 10.2.1 и 11.2.0. В результате он пришел к выводу, что Apple в рамках обновления специально занижает производительность процессора. При этом замена официального аккумулятора на любой другой возвращает процессор к нормальной работе.

По мнению автора исследования, медленная работа iPhone зачастую заставляет пользователей купить новый гаджет вместо того, чтобы поменять батарею.

Распространение исследования Пула в интернете вынудило Apple признаться в том, что функция замедления действительно существовала. Однако, по словам представителя компании, это делалось ради блага пользователей. В Apple заявили о том, что литий-ионные аккумуляторы смартфонов изнашиваются со временем, а потому уже не могут справляться с пиковой нагрузкой, что может привести к неожиданным выключениям гаджета. Функция, занижающая производительность процессора, якобы позволяла избегать перегрузок.