«Газпром»: решение об индексации цен на газ в РФ принято

Решение об индексации цен на газ в РФ принято, оно находится в стадии оформления, заявил начальник управления департамента "Газпрома" Алексей Андреев в ходе телефонной конференции компании.

"На текущий момент при работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ. Это решение принято, в настоящий момент находится в стадии оформления", — сказал Андреев.

"В части тарифов на транспортировку, решения от регулирующего органа на текущий момент пока нет. Работа проводится, в установленные сроки сданы все заявки, представлены все материалы в регулирующие органы, представлены все необходимые пояснения, которые возникли в ходе рассмотрения данной заявки", — добавил он.

В апреле ФАС опубликовала на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов предложения об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. Позднее ведомство предложило временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в свете экономической ситуации из-за коронавируса.