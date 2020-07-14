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«Газпром»: решение об индексации цен на газ в России принято 

Прайм и ещё 4 52 минуты назад
«Газпром»: решение об индексации цен на газ в РФ принято
Фото: РИА Новости
Решение об индексации цен на газ в РФ принято, оно находится в стадии оформления, заявил начальник управления департамента "Газпрома" Алексей Андреев в ходе телефонной конференции компании.
"На текущий момент при работе с регулирующими органами отработан вопрос индексации цен на газ. Это решение принято, в настоящий момент находится в стадии оформления", — сказал Андреев.
"В части тарифов на транспортировку, решения от регулирующего органа на текущий момент пока нет. Работа проводится, в установленные сроки сданы все заявки, представлены все материалы в регулирующие органы, представлены все необходимые пояснения, которые возникли в ходе рассмотрения данной заявки", — добавил он.
В апреле ФАС опубликовала на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов предложения об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. Позднее ведомство предложило временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в свете экономической ситуации из-за коронавируса.
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