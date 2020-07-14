Индиец обошёл Илона Маска в рейтинге миллиардеров

Состояние самого богатого гражданина Индии Мукеша Амбани увеличилось более чем на $2 млрд за последнее время, что позволило ему подняться на шестую строчку в рейтинге миллиардеров.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое ведёт свой собственный рейтинг богатейших людей Billionaires Index. Рост благосостояния Амбани связывается с увеличением стоимости акций подконтрольного ему холдинга Reliance Industries, который владеет активами в энергетике, нефтехимии, розничной торговле и ряде других экономических отраслей Индии. Стоимость ценных бумаг на Лондонской бирже выросла более чем вдвое с 23 марта — с $23 до $54 за акцию.