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Богатейший индиец обошёл Илона Маска в рейтинге миллиардеров 

News.ru 1 час назад
Индиец обошёл Илона Маска в рейтинге миллиардеров
Фото: facebook.com/Official.MukeshDhirubhaiAmbani
Состояние самого богатого гражданина Индии Мукеша Амбани увеличилось более чем на $2 млрд за последнее время, что позволило ему подняться на шестую строчку в рейтинге миллиардеров.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое ведёт свой собственный рейтинг богатейших людей Billionaires Index. Рост благосостояния Амбани связывается с увеличением стоимости акций подконтрольного ему холдинга Reliance Industries, который владеет активами в энергетике, нефтехимии, розничной торговле и ряде других экономических отраслей Индии. Стоимость ценных бумаг на Лондонской бирже выросла более чем вдвое с 23 марта — с $23 до $54 за акцию.
В данный момент Bloomberg Billionaires Index определяет состояние Амбани в $72,4 млрд Выше него в списке только Стив Балмер, Марк Цукерберг, Бернар Арно, Билл Гейтс и Джефф Безос. Индиец обошёл главу SpaceX Илона Маска и основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа. В рейтинге издания Forbes, которое использует свою методику подсчёта капиталов, Амбани находится на седьмой строчке, уступая, кроме вышеназванных лиц, также сооснователю Oracle Ларри Эллисону. Forbes оценивает состояние индийца в $71,4 млрд
Как ранее писал NEWS.ru, богатейший человек России, глава «Норникеля» Владимир Потанин потерял $3,6 млрд из-за экологических скандалов, связанных с утечкой топлива в Норильске и Красноярском крае. Его состояние уменьшилось с $26,7 млрд до $23,1 млрд
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Компании , Стив Балмер , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Владимир Потанин , Ларри Эллисон , SpaceX , Oracle , Норникель , Google , Forbes , Bloomberg
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