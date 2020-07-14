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Спасение российских банков захотели проверить 

Lenta.ru 53 минуты назад
Спасение российских банков захотели проверить
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по контролю и регламенту захотел проверить спасение российских банков в 2017-20 годах посредством нового механизма санации через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Соответствующий проект постановления размещен в электронной базе Госдумы.
Документ был разработан по предложению другого комитета — по финансовому рынку. Он предполагает поручение в адрес Счетной палаты, которая должна проверить, как ЦБ и ФКБС проводили санацию банков.
Новый механизм финансового оздоровления через ФКБС был внедрен в 2017 году и впервые опробован на банке «ФК Открытие». Впоследствии он также применялся к Бинбанку (вошел в группу «Открытие»), Промсвязьбанку (стал опорным банком оборонно-промышленного комплекса), Азиатско-Тихоокеанскому банку и Московскому индустриальном банку.
Согласно старому методу, ЦБ выбирал для каждого банка, находящегося на грани банкротства, санатора — компанию или, чаще, другой банк, готовый выступить инвестором. Последний получал субординированный кредит от регулятора на льготны условиях, который должен был вложить в спасаемый банк и решить тем самым две задачи: пополнить капитал, закрыв «дыру» в нем, и обеспечить ликвидность «больного» банка для обслуживания текущих обязательств.
В дальнейшем санируемый банк, как правило, переходил в собственность санатора через закрытое дополнительное размещение акций, поскольку его прежний уставный капитал списывался из-за обесценения активов. Однако, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, санаторы часто злоупотребяли своим положением: использовали выделенные средства для собственных нужд и продавали «подопечным» банкам свои некачественные активы по завышенной стоимости.
Во избежание таких последствий к 2017 году ЦБ разработал новый механизм, в котором выступал санатором единолично — через специально созданный Фонд консолидации банковского сектора. Последний выкупал допэмиссию «больных» банков, чей уставный капитал предварительно сокращался регулятором до одного рубля. Таким образом, ЦБ становился почти единоличным собственником кредитных организаций, оставляя прежним акционерам пакеты в тысячные доли процента.
Такой механизм тоже подвергался критике экономистов, главным образом из-за того, что акции санируемых банков выкупались за счет свежей денежной эмиссии, что неизбежно должно было приводить к ускорению инфляции. Помимо этого, ЦБ брал на себя обязательства оперативно продавать санируемые банки, однако в действительности с этим возникли проблемы: ни один из банков до сих пор не был продан на открытом рынке.
Внедрение нового механизма санации не отменило применение старого. За последние четыре года он несколько раз был применен к банкам, в отношении которых ЦБ решил не допускать процедуру банкротства и ликвидации. Среди них две действующих в Крыму кредитные организации: Генбанк и Севастопольский морской банк. В качестве инвесторов для них были выбраны Собинбанк и государственный РНКБ.
Что именно будет поручено проверить Счетной палате, в проекте постановления не указывается. В нем говорится, что проверку необходимо провести до сентября 2021 года, а затем представить результаты профильному комитету Госдумы.
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Комментарии 1
Компании , Эльвира Набиуллина , Севастопольский морской банк , Собинбанк , ФК Открытие , Российский национальный коммерческий банк , Генбанк , Госдума , Промсвязьбанк , Счетная палата , Бинбанк , Азиатско-Тихоокеанский банк , Центральный банк России
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