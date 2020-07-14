Boeing получил лишь один заказ за месяц

Американская корпорация Boeing за июнь получила лишь один заказ на самолет, это на восемь лайнеров меньше, чем в предыдущем месяце, сообщили в пресс-службе компании.

С начала года у Boeing заказали 59 самолетов, передает РИА «Новости».

В мае были получены заказы на девять лайнеров, в апреле компания не получила ни одного заказа.

В июне было поставлено 10 самолетов, а в мае — только четыре. Это минимум с ноября 2008 года. С начала 2020 года Boeing поставил 70 самолетов, за второй квартал — 20 самолетов.

В начале июля СМИ сообщили, что Boeing через два года планирует прекратить производство самолетов Boeing 747.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.