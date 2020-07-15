Фармацевты предупредили о дефиците лекарств в России

Ассоциации фармпроизводителей просят упростить процедуру ввода в оборот немаркированных лекарств. Производители медикаментов считают, что в противном случае месяца через три-четыре в России могут начаться перебои в обеспечении населения лечебными препаратами.

Об этом говорится в их письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину , сообщает газета «Известия».

Проблемы могут возникнуть из-за новых правил — с 1 июля вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии. Игроки отрасти предлагают упростить процедуру — позволить компаниям лишь уведомлять о поставках уполномоченные органы, как это было раньше, — цитирует издание авторов письма.

Производители указывают, что в настоящий момент обращение произведённых немаркированных лекарств осуществляться не может, поскольку нет подзаконных актов, а межведомственная комиссия пока не проводила собрание. По данным Минздрава РФ, решения комиссии ждут около 170 деклараций на лекарства без маркировки.

Также отмечается, что введение маркировки после пандемии оказалось проблемой и для производителей, и для аптечных сетей.