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Мишустина предупредили о скором дефиците лекарств в РФ 

News.ru 23 минуты назад
Фармацевты предупредили о дефиците лекарств в России
Фото: РИА Новости
Ассоциации фармпроизводителей просят упростить процедуру ввода в оборот немаркированных лекарств. Производители медикаментов считают, что в противном случае месяца через три-четыре в России могут начаться перебои в обеспечении населения лечебными препаратами.
Об этом говорится в их письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает газета «Известия».
Проблемы могут возникнуть из-за новых правил — с 1 июля вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии. Игроки отрасти предлагают упростить процедуру — позволить компаниям лишь уведомлять о поставках уполномоченные органы, как это было раньше, — цитирует издание авторов письма.
Производители указывают, что в настоящий момент обращение произведённых немаркированных лекарств осуществляться не может, поскольку нет подзаконных актов, а межведомственная комиссия пока не проводила собрание. По данным Минздрава РФ, решения комиссии ждут около 170 деклараций на лекарства без маркировки.
Также отмечается, что введение маркировки после пандемии оказалось проблемой и для производителей, и для аптечных сетей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что розничные интернет-магазины следует допустить к продаже медикаментов. Об этом говорится в обращении Торгово-промышленной палаты (ТПП) к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Также идею поддержала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Данная мера, как подчёркивают авторы инициативы, позволит сделать доставку лекарств бесплатной для покупателей, а также значительно ускорит этот процесс.
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Комментарии
Компании , Экономика , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко , Торгово-промышленная палата , газета "Известия"
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