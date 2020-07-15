Сбербанк оценил число самозанятых в России 

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что в банке оценивают число самозанятых в России на уровне 15 млн человек.
«Как вы знаете, с 1 июля этот налоговый режим был распространён практически на всю страну. Мы видим высокий потенциал этого сегмента, оцениваем его в 15 миллионов человек. Мы фиксируем очень большой интерес клиентов к регистрации в качестве самозанятого, особенно в регионах России», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть возможность снижения возрастной планки для получения статуса самозанятого до 16 лет.