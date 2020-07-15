Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.90
$
70.90
80.90
81.05
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
43.54
+0.58 Золото
1812.66
+0.04 РТС
1216.79
–1.43
Динамика валют
EUR / USD
15.07
1.1441
+0.0206
30.06
1.1234
12.07
03.07
19.06

Сбербанк оценил число самозанятых в России 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Сбербанк оценил число самозанятых в России
Фото: ТАСС
Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что в банке оценивают число самозанятых в России на уровне 15 млн человек.
«Как вы знаете, с 1 июля этот налоговый режим был распространён практически на всю страну. Мы видим высокий потенциал этого сегмента, оцениваем его в 15 миллионов человек. Мы фиксируем очень большой интерес клиентов к регистрации в качестве самозанятого, особенно в регионах России», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть возможность снижения возрастной планки для получения статуса самозанятого до 16 лет.
Видео дня. Банки ужесточили требования к заемщикам
RT на русском: последние новости
В России предупредили о возможном закрытии к осени четверти ТЦ В России предупредили о возможном закрытии к осени четверти ТЦ Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей «Уралхим» останавливает завод «Азот» из-за загрязнения Камы «Уралхим» останавливает завод «Азот» из-за загрязнения Камы
Компании , Личный счет , Недвижимость , Анатолий Попов , Владимир Путин , Сбербанк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Падение цен на нефть ускорилось
Падение цен на нефть ускорилось
Китай приготовился к тяжелым временам
Китай приготовился к тяжелым временам
Назван новый способ похищения денег с кредиток
Назван новый способ похищения денег с кредиток
Рубль вечером снижается сильнее к евро, чем к доллару
Рубль вечером снижается сильнее к евро, чем к доллару
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Россияне согласились остаться без копейки
00:36
Россияне согласились остаться без копейки
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение