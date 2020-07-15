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Сбербанк приобрел 80% «Союзмультфильма» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 2 часа назад
80% «Союзмультфильма» приобрел Сбербанк
Фото: ТАСС
Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие через вхождение банка в дочернее предприятие киностудии, на первом этапе банк инвестирует более 1 млрд рублей, говорится в совместном заявлении сторон.
«Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие — ООО «Союзмультфильм». Сбербанк, приобретая 80% в ООО «Союзмультфильм» (дочернее предприятие ФГУП «Киностудия „Союзмультфильм“»), на первом этапе инвестирует более 1 млрд рублей в развитие российской анимации», — передает РИА «Новости» текст релиза.
В рамках сотрудничества планируется создание уникального контента, в первую очередь — детской анимации, будут производиться новые проекты киностудии — сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории.
Напомним, 9 августа 2019 года Сбербанк России и «Союзмультфильм» решили создать совместное предприятие, в которое банк вложит инвестиции, а мультстудия внесет лицензии на персонажи студии.
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Комментарии 1
Компании , Сбербанк России , РИА Новости
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