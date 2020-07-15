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Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes 

РИА Новости 30 минут назад
Илон Маск стал одним из богатейших людей мира
Фото: Reuters
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes в основном благодаря росту стоимости акций Tesla, сообщается на сайте издания.
Состояние Маска, по данным счетчика Forbes Real-Time, сейчас составляет 68,5 миллиарда долларов, что позволило ему подняться на восьмую строчку рейтинга. Forbes отмечает, что с 18 марта по 14 июля 2020 года состояние предпринимателя увеличилось более чем на 20 миллиардов долларов. За это же время акции Tesla подорожали на 290%.
При этом тройка лидеров рейтинга по-прежнему остается неизменной. Первое место в списке самых богатых людей мира по-прежнему занимает глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 179,1 миллиарда долларов, второе — глава Microsoft Билл Гейтс, чье состояние оценивается в 113,4 миллиарда, третье место оставляет за собой глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с состоянием в 112,2 миллиарда доллара, следует из данных счетчика Forbes Real-Time.
Кроме того, по данным Forbes, за время пандемии состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга увеличилось почти в два раза, до 87,2 миллиарда долларов, что позволило ему перейти на четвертую сточки рейтинга с седьмой.
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Комментарии 4
Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Microsoft , Louis Vuitton , Forbes
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