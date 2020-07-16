Британская авиакомпания Virgin Atlantic избежала банкротства благодаря займам и частным инвестициям, сообщает The Guardian.

Основателю компании миллиардеру Ричарду Брэнсону удалось собрать 1 млрд 200 млн фунтов. Перед этим он запросил финансовую помощь у правительства, но не получил ее.

Брэнсону даже пришлось залезть в свой карман, продав за 200 млн фунтов часть бумаг своего подразделения Virgin Galactic. Зато авиакомпания сможет продержаться еще полтора года в нынешней турбулентности, прежде чем выйти в прибыль.