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Virgin Atlantic избежала банкротства 

BFM.RU 2 часа назад
Virgin Atlantic избежала банкротства
Фото: Reuters
Британская авиакомпания Virgin Atlantic избежала банкротства благодаря займам и частным инвестициям, сообщает The Guardian.
Основателю компании миллиардеру Ричарду Брэнсону удалось собрать 1 млрд 200 млн фунтов. Перед этим он запросил финансовую помощь у правительства, но не получил ее.
Брэнсону даже пришлось залезть в свой карман, продав за 200 млн фунтов часть бумаг своего подразделения Virgin Galactic. Зато авиакомпания сможет продержаться еще полтора года в нынешней турбулентности, прежде чем выйти в прибыль.
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Компании , Ричард Брэнсон , The Guardian
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