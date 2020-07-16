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Российский сенатор разбогател во время пандемии 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Российский сенатор разбогател во время пандемии
Фото: РИА Новости
За четыре месяца пандемии состояние сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова практически удвоилось и сейчас составляет порядка 18,5 миллиарда долларов. Как сообщает Forbes, это произошло на фоне роста стоимости акций компании «Полюс», крупнейшего в России производителя золота, 78,6 процента которой принадлежит семье Керимова.
В середине марта, когда на мировых рынка произошло обрушение цен на углеводороды и началась глобальная эпидемия COVID-19, состояние Керимова оценивалось в 10 миллиардов долларов. В рейтинге Forbes среди долларовых миллиардеров из России он занимал 13 строчку. Теперь он входит в топ-10 российских богачей.
В 2019 году «Полюс» произвела 88 из 340 тонн золота, произведенного всеми золотопромышленниками страны (число является прогнозным). Доля семьи в производстве драгоценного металла составила почти 3 миллиарда долларов.
За последние сутки в стране выявили 6428 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала эпидемии превышает 750 тысяч человек.
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Комментарии 14
Компании , Сулейман Керимов , Forbes
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