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X5 во II квартале увеличила выручку на 13,2% 

Прайм и ещё 2 1 час назад
X5 во II квартале увеличила выручку на 13,2%
Фото: X5 Retail Group
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила чистую розничную выручку в апреле-июне 2020 года на 13,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 492,975 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Продажи сети "Пятерочка" во втором квартале выросли на 16,1% и составили 405,792 миллиарда рублей, магазинов "Перекресток" — на 12,6%, до 73,346 миллиарда рублей. При этом выручка гипермаркетов "Карусель" упала на 34,3%, до 13,837 миллиарда рублей.
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