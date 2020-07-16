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Мишустин рассказал о поддержке IT-отрасли 

РИА Новости и ещё 1 50 минут назад
Мишустин рассказал о поддержке IT-отрасли
Фото: РИА Новости
Российские власти продолжат принимать решения для поддержки и развития IT-отрасли, не ограничиваясь только налоговым маневром в этой сфере, кабмин уже приступил к работе над соответствующим комплексом мер, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент поручил правительству разработать комплекс мер по развитию российской IT-индустрии, создать максимально комфортные условия для специалистов этого сектора экономики. Мы уже приступили к работе. Сегодня рассмотрим поправки в законодательство, которые нужны для проведения налогового маневра в IT-сфере", — заявил Мишустин в четверг на заседании правительства.
Он напомнил, что со следующего года для компаний этой отрасли предусматривается снижение страховых взносов почти вдвое — до 7,6%, а также снижение ставки налога на прибыль с 20% до 3%.
Глава кабмина добавил, что такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформированы от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению. Под налоговый маневр попадают также российские дизайн-центры, осуществляющие проектирование и разработку электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта, уточнил премьер.
"Это будут одни из самых низких ставок в мире, что открывает огромные возможности для предпринимателей и специалистов. Развивать проекты в России станет выгоднее, чем за рубежом. Мы создаем действительно благоприятную среду для IT-компаний, перспективных стартапов. И только налоговым маневром мы не ограничимся, продолжим принимать меры для динамичного развития отрасли и поддержки российских компаний", — заверил Мишустин.
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Комментарии
Компании , Экономика , Михаил Мишустин
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