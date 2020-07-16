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Топ-менеджер «Нафтогаза» Витренко ушел из компании 

Rambler News Service и ещё 4 1 час назад
Топ-менеджер «Нафтогаза» ушел из компании
Фото: соцсети
Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что сегодня у него был последний день работы в компании. Заявление опубликовано в Facebook.
«Друзья, сегодня мой последний день работы в Нафтогазе Украины», — написал Витренко.
Топ-менеджер отметил, что за годы работы в «Нафтогазе» он делал все, чтобы отстаивать энергетическую независимость Украины. В середине мая 2020 года Витренко сообщил, что «Нафтогаз» предупредил о сокращении его должности. Это означало, что Витренко будет уволен через два месяца. Витренко занимал должность исполнительного директора «Нафтогаза» с ноября 2018 года.
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Компании , Юрий Витренко , Нафтогаз
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