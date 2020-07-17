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Дальневосточная авиакомпания будет создана на базе «Авроры» 

Российская Газета и ещё 1 43 минуты назад
Дальневосточная авиакомпания будет создана на базе «Авроры»
Фото: ТАСС
Дальневосточная авиакомпания будет создана как альянс на базе "Авроры", заявил в пятницу вице-премьер — полпред президента страны в ДФО Юрий Трутнев.
Он сообщил, что авиакомпания для Дальнего Востока будет создаваться как новое предприятие, она будет представлять собой альянс авиаперевозчиков на базе существующей "Авроры".
— Это будет точно новая авиакомпания, но она соберет в себя те ресурсы, которые уже есть, — цитирует Юрия Трутнева ТАСС.
Вице-премьер отметил: о том, оставить ли новой компании название "Аврора" или назвать ее как-то иначе, "еще не думали". При этом он подчеркнул, что "Аврора" "станет, конечно, базовым предприятием".
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