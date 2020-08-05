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Подрядчик отказался строить «Северный поток — 2» 

Павел Тиунов и ещё 24 27 минут назад
Компания «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) отказалась от продолжения работ по реализации проекта российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает РБК. В аренде у предприятия находится баржа-трубопрокладчик «Фортуна», которая может завершить прокладку трубопровода по дну Балтийского моря.
В декабре 2019 года, как сообщал «Рамблер», строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за санкций со стороны США. Ограничения были выдвинуты, в том числе в отношении подрядчиков проекта — собственников судов-трубопрокладчиков.
Официальный представитель МРТС заявил журналистам, что компания не будет продолжать строить российский газопровод. При этом он подчеркнул, что «Фортуна» не находится в собственности предприятия. По его словам, судно берется в аренду по договору бербоут-чартера для участия в сторонних проектах.
Автор статьи отмечает, что если «Фортуна» выбывает из проекта, то единственный вариант — трубопрокладчик «Академик Черский». Однако использование только одного судна в прокладке трубопровода по дну Балтийского моря значительно сдвигает сроки завершения работ.
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Компании , Видео , Экономика
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