Сотовые ритейлеры переводят trade-in в онлайн 

"Новый формат trade-in позволит ещё большему количеству пользователей техники Apple обновить свои старые устройства. Главный плюс нового сервиса состоит в том, что клиенту никуда не нужно нести свои гаджеты — специалист сервиса приезжает в удобное для клиента время. Мы уверены, что услуга будет востребована и подстегнёт дополнительный спрос на trade-in, который мы наблюдаем с момента смягчения ограничительных мер", — рассказала руководитель проекта Cstore Юлия Манзюк.