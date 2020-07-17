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«Ъ»: Минэкономики выступило за снижение тарифов «Транснефти» 

Газета.Ru 1 час назад
Минэкономики выступило за снижение тарифов «Транснефти»
Фото: Газета.Ru
Минэкономики поддержало идею главы "Роснефти" Игоря Сечина о снижении тарифов "Транснефти", пишет в пятницу "Коммерсант".
По мнению ведомства, рентабельность "Транснефти" по чистой прибыли (соотношение чистой прибыли к выручке) достаточно высока, чтобы снизить тарифы, следует из письма главы Минэкономики Максима Решетникова руководителю ФАС Игорю Артемьеву от 14 июля.
Как говорится в письме, рентабельность "Транснефти" в 2019 году (без учета доходов от продажи нефти в Китай) составила 22,6% и при сохранении существующего принципа индексации тарифов в 2024 году может вырасти до 25%.
При этом в работе естественной монополии значительно меньше рисков, чем у компаний на конкурентных рынках, так что текущий уровень рентабельности завышен и говорит об избыточной тарифной нагрузке на потребителей, считают в Минэкономики.
По мнению министерства, тариф на долгосрочный период можно снизить таким образом, чтобы рентабельность "Транснефти" по чистой прибыли к 2025 году составила 5%.
В министерстве признают, что тогда с учетом сохранения объемов инвестпрограммы нужно учесть снижение доходов "Транснефти" при расчете дивидендов. В самой монополии дефицит средств от снижения тарифов до уровня 2008 года оценивали "Ъ" в 130 млрд руб. в 2020 году, 227 млрд руб. в 2021 году и 304 млрд руб. в 2022 году.
"Транснефть" с доводами Минэкономики не согласна, заявил "Ъ" советник главы компании Игорь Демин.
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Компании , Рынки , Максим Решетников , Игорь Артемьев , Игорь Сечин , Игорь Демин , Транснефть , ФАС , Минэкономразвития , Роснефть , Газета "Коммерсантъ"
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