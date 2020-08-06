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Microsoft готов заплатить за TikTok не более $30 млрд 

Прайм и ещё 17 1 час назад
Microsoft определился с ценой TikTok
Фото: Reuters
Американский IT-гигант Microsoft готов приобрести сервис TikTok не более чем за 30 миллиардов долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
В конце июля ряд СМИ сообщили, что Microsoft ведет переговоры с китайской ByteDance о приобретении сервиса TikTok.

"…Стороны еще не определились со стоимостью TikTok, но она может составлять от 10 до 30 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавал и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Вместе с тем после консультаций с Трампом Microsoft объявил о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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Комментарии
Компании , Рынки , Экономика , Дональд Трамп , Microsoft
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