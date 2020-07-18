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Билеты подешевеют: «Аэрофлот» продаёт «Аврору» Сахалину 

News.ru и ещё 1 36 минут назад
Билеты подешевеют: «Аэрофлот» продает «Аврору»
Фото: News.ru
«Аэрофлот» продаст свой пакет акций компании «Аврора» Сахалину. Это 51% акций компании, остальные 49% принадлежат правительству Сахалинской области.
Сахалин получит «Аврору» для Дальнего Востока, в дальнейшем в число её акционеров должны войти другие регионы округа, в том числе Якутия. Это позволит увеличить субсидирование билетов для региона, а, значит, получить обещанные правительством 3 млрд рублей для перевозок между регионами, сообщает РБК.
Из «Авроры» как основного перевозчика на Дальнем Востоке планируется создать дальневосточную компанию по поручению президента Владимира Путина. Это позволит ей получить поддержку государства для развития доступных региональных перевозок. На первом этапе всеми акциями «Авроры» будет владеть Сахалин, но приобретение компании должно решить проблему не только для этого региона, а для всего округа.
«Аврора» перевозит пассажиров на 23 самолётах, это европейские Airbus A319 и канадские DHC-8/6 Twin Otter. Она создана путём объединения двух авиакомпаний — «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа», базируется в Южно-Сахалинске.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Аэрофлот» может провести допэмиссию в пользу государства и банков на фоне кризиса авиаперевозок из-за COVID-19. У авиакомпании серьёзные проблемы, при этом она уже выбрала свою квоту отраслевых субсидий.
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Компании , Экономика , Владимир Путин , Аэрофлот
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