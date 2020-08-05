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Правительство предложило ВТБ сократить размер дивидендов в пять раз 

Rambler News Service и ещё 6 2 часа назад
ВТБ может сократить размер дивидендов в пять раз
Фото: РИА Новости
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли по МСФО за 2019 год вместо 50%, следует из распоряжения правительства, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Минфину России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в годовом общем собрании акционеров и в заседании наблюдательного совета банка ВТБ (публичное акционерное общество) при рассмотрении вопроса повестки дня о распределении прибыли указанного акционерного общества по итогам работы за 2019 год предусматривать направление на выплату дивидендов суммы, составляющей 10% чистой прибыли банка ВТБ (публичное акционерное общество) за 2019 год, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности», — сказано в документе.

Ранее ВТБ предлагал направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли по МСФО.
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в 2019 году составила 201,2 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом она выросла на 12,9%.
После сообщения о возможном сокращении дивидендов за 2019 год стоимость обыкновенных акций ВТБ сократилась на 4,05% и составила 0,038750 за акцию, следует из данных Мосбиржи на 12:52.
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Комментарии 1
Компании , Личный счет , Михаил Мишустин , Росимущество , Банк ВТБ , Минфин
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