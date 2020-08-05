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«Яндекс» задумался о собственном банке 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
«Яндекс» задумался о собственном банке
Фото: ТАСС
«Яндекс» задумался об открытии собственного банка. Российская компания подала в Роспатент заявку на регистрацию торговой марки «ЯБанк», сообщило издание «Октагон».
Помимо банка «Яндекс» направил заявки на регистрацию торговых марок «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш». Многие дублируются отдельными заявками на английском языке.
В обновленном позиционировании компания сделает упор на сокращенные наименования «Я» и «Ya», отмечает издание. По его данным, банковские, страховые, инвестиционные услуги будут предназначены как для частных лиц, так и для компаний.
В случае с «ЯКредитом» помимо выпуска кредитных карт, выдачи займов под залог и взыскания долгов речь идет об офисной деятельности, услугах по IT-разработке, обслуживанию компьютеров и платежных устройств. В целом, только для «ЯКредита» компания указала в заявке 400 пунктов о возможных товарах и услугах.
В июне стало известно о прекращении сотрудничества «Яндекса» и Сбербанка. По итогам «развода» сервис «Яндекс. Деньги» полностью перешел под контроль Сбербанка. «Яндекс» должен в рамках сделки получить «Яндекс. Маркет».
Видео дня. Российские банки в июне выдали рекордный объем ипотеки
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Компании , Яндекс.Деньги , Роспатент , Сбербанк России , Яндекс
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