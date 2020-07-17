Акции «Яндекса» достигли исторического максимума 

Ценные бумаги компании «Яндекс» на Московской бирже по состоянию на 16:13 достигли цены в 3935 рублей за акцию. Это исторический рекорд.
Рост составил 2,9%. Накануне котировки бумаг падали на 1,5%, что прерывало волну роста, которая продолжалась пять дней подряд.
С начала 2020 года в общей сложности акции «Яндекса» подорожали на 45%.
Как писал NEWS.ru, 23 июня президент Владимир Путин заявил, что необходимо снизить ставку страховых взносов в IT-отрасли до 7,6% и налога на прибыль до 3%. Фактически, сообщил он, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.