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У «Яндекс. Такси» появится конкурент 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
У «Яндекс. Такси» появится конкурент
Фото: ТАСС
У «Яндекс. Такси» появится конкурент: на российский рынок выходит китайская компания Didi Chuxing, владеющая такси-агрегатором DiDi. Как сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК, фирма уже начала поиски водителей в Казани. Предполагается, что сервис запустится в конце лета.
Собеседник издания сообщил, что агрегатор может начать работу в ближайшие недели, но конкретная дата пока не называется. В сентябре-декабре китайские такси могут появится в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. РБК заметил, что на сервисе «Авито» уже появилось объявление о приеме на работу. Среди прочего соискателям обещают заработок от семи тысяч рублей и возможность самостоятельно выбирать заказы.
О планах DiDi выйти на российский рынок стало известно еще в начале 2020 года. Тогда компания искала человека на должность главы российского офиса и объявила набор других сотрудников. Предполагалось, что офис агрегатора, вытеснившего Uber из Китая, будет располагаться в Санкт-Петербурге.
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Комментарии
Компании , Другое , Григорий Березкин , РБК
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