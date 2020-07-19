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Walt Disney поддержала бойкот Facebook 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 48 минут назад
Walt Disney поддержала бойкот Facebook
Фото: Reuters
Компания Walt Disney значительно снизила расходы на рекламу в Facebook и Instagram, сообщают СМИ.
Как сообщает со ссылкой на собственные источники Wall Street Journal, Walt Disney Company в первом полугодии была лидером по расходам на рекламу в Facebook и занимала второе место по итогам 2019 года, передает ТАСС.
Предположительно, в первые шесть месяцев 2020 года Walt Disney Company потратила примерно 210 млн долларов на рекламу сервиса потокового вещания Disney+, передает РИА «Новости».
Сообщается, что принадлежащая Disney компания — оператор сервиса Hulu приостановила размещение рекламы в Instagram. С 15 апреля по 30 июня Hulu потратила на эту рекламу 16 млн долларов.
Напомним, правозащитные организации призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook. После этого несколько корпораций заявили о приостановке размещения рекламы. Среди таких корпораций — Coca-Cola, Adidas, Ford, Unilever.
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Комментарии
Компании , Coca-Cola , Walt Disney , Ford , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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