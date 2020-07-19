TikTok отказался от штаб-квартиры в Британии

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Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на источник.

По данным издания, переговоры о создании штаб-квартиры шли несколько месяцев. Причиной остановки обсуждения источник называет ухудшение отношений между Китаем и западными странами.

Источник также сообщил, что в случае улучшения отношений между странами компания может вернуться к переговорам.

Ранее глава аппарата Белого дома США Марк Медоуз заявил о том, что санкции в отношении TikTok и других приложений китайского происхождения могут быть наложены в течение ближайших пары недель. Сообщалось, что в отношении этих сервисов проводится проверка на предмет угрозы национальной безопасности страны.

Кроме того, 29 июня власти Индии приняли решение о блокировке на территории страны 59 китайских приложений под предлогом "угрозы суверенитету", в их числе оказался TikTok.