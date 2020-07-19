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TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
TikTok отказался от штаб-квартиры в Британии
Фото: Reuters
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на источник.
По данным издания, переговоры о создании штаб-квартиры шли несколько месяцев. Причиной остановки обсуждения источник называет ухудшение отношений между Китаем и западными странами.
Источник также сообщил, что в случае улучшения отношений между странами компания может вернуться к переговорам.
Ранее глава аппарата Белого дома США Марк Медоуз заявил о том, что санкции в отношении TikTok и других приложений китайского происхождения могут быть наложены в течение ближайших пары недель. Сообщалось, что в отношении этих сервисов проводится проверка на предмет угрозы национальной безопасности страны.
Кроме того, 29 июня власти Индии приняли решение о блокировке на территории страны 59 китайских приложений под предлогом "угрозы суверенитету", в их числе оказался TikTok.
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Комментарии
Компании , Другое , Администрация США , Sunday Times
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