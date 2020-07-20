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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов 

Прайм и ещё 19 2 часа назад
Разработаны новые правила для кафе и ресторанов
Фото: РИА Новости
Новые правила оказания услуг общественного питания разработал Роспотребнадзор, проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов России.
В пояснительной записке к документу отмечается, что новые правила были разработаны ведомством в рамках "регуляторной гильотины" и призваны заменить подзаконные акты, которые утратят силу в следующем 2021 году.
В частности, заведения общественного питания — кафе и рестораны — потеряют возможность включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара. Речь идет о чаевых и других видах платежей.
Если клиент обнаружит такое нарушение, то он сможет потребовать вернуть уплаченную на такие расходы сумму.
Помимо этого проект законодательно закрепляет возможность дистанционного оформления заказа.
Если кафе или ресторан планирует работать в том числе и с онлайн-заказами, то они должны предоставлять ссылку на электронную книгу отзывов и приложений. Закон закрепляет, что записи (отзывы) из такой книги можно удалить только через полгода с даты их внесения или если в тексте содержатся ругань, оскорбления или другая запрещенная законом информация.
Также точки общественного питания обяжут показывать клиентам информацию об услугах. Сюда входит:
  • цена услуг
  • условия оплаты
  • сведения о содержании в блюдах белков, жиров, углеводов, а также витаминов.
Контроль за соблюдением новых правил будет осуществлять Роспотребнадзор.
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