Вице-президент «Транснефти» Маргелов покидает компанию

Вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов , курировавший в компании вопросы внешнеэкономической деятельности и общественных коммуникаций, покидает свой пост. Об этом сообщили источники в компании, информацию подтвердил ТАСС и сам топ-менеджер.

Он сообщил, что последним рабочим днем в "Транснефти" будет 20 июля.

"Таким образом, я проработал в компании ровно пять лет и девять месяцев. На девять месяцев дольше, чем изначально предполагалось", — сказал он, добавив, что было необходимо завершить ряд международных проектов по линии "Транснефти", включая российско-американский диалог "Форт Росс" и работу в совете директоров Американо-Российского делового совета, а также волонтерские и благотворительные проекты к 75-летию Великой Победы.

Маргелов сообщил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием госкорпорации, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок.

"В этой связи я предложил руководителю компании Николаю Петровичу Токареву провести оптимизацию курируемых мною департаментов. Все мои задачи как вице-президента выполнены. Я очень благодарен Николаю Петровичу за интересную и многому научившему меня работу с ним", — сказал Маргелов.

В ближайших планах топ-менеджера провести отпуск с детьми, а после этого посвятить себя "интересным идеям", поскольку "о пенсии думать рано".