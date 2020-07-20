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Вице-президент «Транснефти» Михаил Маргелов покидает свой пост 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Вице-президент «Транснефти» Маргелов покидает компанию
Фото: РИА Новости
Вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов, курировавший в компании вопросы внешнеэкономической деятельности и общественных коммуникаций, покидает свой пост. Об этом сообщили источники в компании, информацию подтвердил ТАСС и сам топ-менеджер.
Он сообщил, что последним рабочим днем в "Транснефти" будет 20 июля.
"Таким образом, я проработал в компании ровно пять лет и девять месяцев. На девять месяцев дольше, чем изначально предполагалось", — сказал он, добавив, что было необходимо завершить ряд международных проектов по линии "Транснефти", включая российско-американский диалог "Форт Росс" и работу в совете директоров Американо-Российского делового совета, а также волонтерские и благотворительные проекты к 75-летию Великой Победы.
Маргелов сообщил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием госкорпорации, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок.
"В этой связи я предложил руководителю компании Николаю Петровичу Токареву провести оптимизацию курируемых мною департаментов. Все мои задачи как вице-президента выполнены. Я очень благодарен Николаю Петровичу за интересную и многому научившему меня работу с ним", — сказал Маргелов.
В ближайших планах топ-менеджера провести отпуск с детьми, а после этого посвятить себя "интересным идеям", поскольку "о пенсии думать рано".
Михаил Маргелов в 1997-1998 годах возглавлял Управление президента РФ по связям с общественностью, в 1999 году — Росинформцентр, координировавший всю информационную работу на чеченском направлении, в 2000-2014 годах был председателем международного комитета Совета Федерации, одновременно с этим в 2007-2014 годах являлся специальным представителем президента РФ по сотрудничеству со странами Африки, с 2014 по 2020 — вице-президент компании "Транснефть".
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Комментарии
Компании , Николай Токарев , Михаил Маргелов , Транснефть , Совет Федерации
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