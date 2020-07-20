ФАС возбудила дело против импортера вина Simple 

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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении компании-импортера алкогольной продукции Simple, сообщили в пресс-службе УФАС.

«Московское УФАС России возбудило в отношении ООО «Компания „Симпл“ дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе», — говорится в сообщении.

В столичный антимонопольный орган поступили заявления от граждан по факту нарушения законодательства РФ о рекламе в магазине, интернет-витрине импортера Simplewine, отметили в управлении ведомства.

По информации заявителей, на их адреса электронной почты поступала реклама с предложением приобрести алкогольную продукцию «не выходя из дома», что подразумевает осуществление покупки дистанционным способом, указали в УФАС, отметив, что розничная продажа алкогольных напитков дистанционным способом законодательно запрещена.

Данная реклама распространялась в интересах компании, выяснили в УФАС. Несмотря на достаточные доказательства онлайн-продажи спиртного, сам импортер факт осуществления дистанционной продажи алкоголя через Simplewine отрицает, отметили в управлении ведомства.

Группа компаний Simple — крупный импортер алкогольной продукции в России, национальный дистрибьютор и ритейлер. В группу компаний также входят онлайн-витрина Simplewine, винные рестораны Grand Cru и Simplewine&Kitchen, издательство Simple Wine News и школа вина «Энотрия».