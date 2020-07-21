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«Газпром» обвинили в унижении сотрудников 

Lenta.ru и ещё 1 34 минуты назад
«Газпром» обвинили в унижении сотрудников
Фото: ТАСС
Сотрудники «Пятигорскгоргаза», дочернего предприятия «Газпрома», обвинили главу компании в неуважительном отношении к подчиненным и многочисленных нарушениях норм трудового права. Видеозапись обращения работников к руководству концерна опубликована на YouTube-канале The Caucasus Post.
В обращении говорится, в частности, о регулярном запугивании сотрудников «Пятигорскгоргаза» со стороны главы компании Александра Зазулина. На предприятии, по словам работников, запрещено использование мобильных телефонов.
К тому же, часть персонала испытывает сложности из-за якобы необъективного отношения со стороны начальства. Зазулин провоцирует некоторых клиентов жаловаться на деятельность компании, а затем угрожает уволить отдельных работников, заменив их менее квалифицированным персоналом, говорится в заявлении.
Прокуратура Пятигорска начала проверку изложенных в обращении сведений, говорится в официальном Instagram-аккаунте ведомства. Прокурор города Виктор Келлер уже провел встречу с коллективом «Пятигорскгоргаза».
В нынешнем году рабочие уже дважды жаловались на условия труда на связанных с «Газпромом» объектах. В мае взбунтовались вахтовики на Чаяндинском газовом месторождении, газ из которого поступает в магистральный трубопровод «Сила Сибири». В середине июля забастовку с требованием погасить задолженность по зарплате устроили рабочие, занятые на стройке небоскреба «Лахта Центр», принадлежащего концерну.
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Комментарии 2
Компании , Газпром
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