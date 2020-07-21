«Газпром» обвинили в унижении сотрудников 

Сотрудники «Пятигорскгоргаза», дочернего предприятия «Газпрома» , обвинили главу компании в неуважительном отношении к подчиненным и многочисленных нарушениях норм трудового права. Видеозапись обращения работников к руководству концерна опубликована на YouTube-канале The Caucasus Post.

В обращении говорится, в частности, о регулярном запугивании сотрудников «Пятигорскгоргаза» со стороны главы компании Александра Зазулина. На предприятии, по словам работников, запрещено использование мобильных телефонов.

К тому же, часть персонала испытывает сложности из-за якобы необъективного отношения со стороны начальства. Зазулин провоцирует некоторых клиентов жаловаться на деятельность компании, а затем угрожает уволить отдельных работников, заменив их менее квалифицированным персоналом, говорится в заявлении.

Прокуратура Пятигорска начала проверку изложенных в обращении сведений, говорится в официальном Instagram-аккаунте ведомства. Прокурор города Виктор Келлер уже провел встречу с коллективом «Пятигорскгоргаза».

В нынешнем году рабочие уже дважды жаловались на условия труда на связанных с «Газпромом» объектах. В мае взбунтовались вахтовики на Чаяндинском газовом месторождении, газ из которого поступает в магистральный трубопровод «Сила Сибири». В середине июля забастовку с требованием погасить задолженность по зарплате устроили рабочие, занятые на стройке небоскреба «Лахта Центр», принадлежащего концерну.