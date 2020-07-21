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Руководство «дочки» Газпрома обвинили в унижении сотрудников 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
«Газпром» обвинили в унижении сотрудников
Фото: ТАСС
Сотрудники «Пятигорскгоргаза», которая является дочерней структурой «Газпрома», обвинили руководство в систематическом унижении и запугивании подчиненных. Работники компании выступили с открытым заявлением к представителям госкорпорации. Запись обращения опубликована на YouTube-канале The Caucasus Post.
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Газовики пояснили, что все претензии относятся к главе «Пятигорскгоргаза» Александру Зазулину. Топ-менеджер якобы запугивает своих сотрудников: сначала он провоцирует клиентов, чтобы те жаловались на работу компании, а затем угрожает подчиненным увольнением, обещая заменить их на низкоквалифицированных работников. При этом использование мобильных телефонов на территории предприятия запрещено.
Видеозаписью обращения заинтересовалась прокуратура Пятигорска, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте управления надзорного ведомства по Ставропольскому краю. Отмечается, что прокурор города уже обсудил ситуацию с работниками компании.
Ранее, как сообщал «Рамблер», своего поста в «Газпроме» лишился первый замруководителя одного из ведущих департаментов концерна Андрей Филиппов, который в приватной беседе признал существование проблем с реализацией проекта «Сила Сибири». По его словам, при разработке Чаяндинского газового месторождения были допущены грубые ошибки, которые ставят под сомнение рентабельность поставок в Китай по строящемуся газопроводу.
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Комментарии 5
Компании , Андрей Филиппов , Газпром
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