«Газпром» обвинили в унижении сотрудников

Сотрудники «Пятигорскгоргаза», которая является дочерней структурой «Газпрома» , обвинили руководство в систематическом унижении и запугивании подчиненных. Работники компании выступили с открытым заявлением к представителям госкорпорации. Запись обращения опубликована на YouTube-канале The Caucasus Post.

Газовики пояснили, что все претензии относятся к главе «Пятигорскгоргаза» Александру Зазулину. Топ-менеджер якобы запугивает своих сотрудников: сначала он провоцирует клиентов, чтобы те жаловались на работу компании, а затем угрожает подчиненным увольнением, обещая заменить их на низкоквалифицированных работников. При этом использование мобильных телефонов на территории предприятия запрещено.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПрокуратураСтавропольскогокрая (@stavropolproc) 20 Июл 2020 в 1:36 PDT Видеозаписью обращения заинтересовалась прокуратура Пятигорска, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте управления надзорного ведомства по Ставропольскому краю. Отмечается, что прокурор города уже обсудил ситуацию с работниками компании.