«Билайн» назначил главного финдиректора

«ПАО “ВымпелКом” (бренд Билайн) объявляет о назначении Людмилы Смирновой исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором компании», - отмечается в сообщении.
Уточняется, что Смирнова будет отвечать за финансовую и управленческую отчетность, планирование и исполнение бюджета.
Ранее топ-менеджер занимала должность главы департамента финансов в «Лаборатории Касперского», а также более пяти лет работала финансовым директором Tele2 Россия. Помимо этого, в течение 8 лет Смирнова занимала позицию вице-президента и корпоративного директора по финансам издательского дома Independent Media,
«В новой должности Людмила будет работать в прямом подчинении генерального директора Билайн Александра Торбахова», - уточняется в сообщении «Билайна».