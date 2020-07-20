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«Билайн» назначил главного финдиректора

Rambler News Serviceиещё 1
3 часа назад
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Главным финансовым директором и исполнительным вице-президентом «Вымпелкома» (бренд «Билайн») назначена Людмила Смирнова, ранее занимавшая должность главы департамента финансов «Лаборатории Касперского», говорится в сообщении оператора.
«Билайн» назначил главного финдиректора
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«ПАО “ВымпелКом” (бренд Билайн) объявляет о назначении Людмилы Смирновой исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором компании», - отмечается в сообщении.
Уточняется, что Смирнова будет отвечать за финансовую и управленческую отчетность, планирование и исполнение бюджета.
Ранее топ-менеджер занимала должность главы департамента финансов в «Лаборатории Касперского», а также более пяти лет работала финансовым директором Tele2 Россия. Помимо этого, в течение 8 лет Смирнова занимала позицию вице-президента и корпоративного директора по финансам издательского дома Independent Media,
«В новой должности Людмила будет работать в прямом подчинении генерального директора Билайн Александра Торбахова», - уточняется в сообщении «Билайна».
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Компании,Александр Торбахов,Людмила Смирнова,Лаборатория Касперского,Вымпелком,Tele2
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