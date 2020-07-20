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PayPal запустит сервис торговли криптовалютами 

RB.ru 2 часа назад
PayPal запустит сервис торговли криптовалютами
Фото: Reuters
Для этого PayPal заключила соглашение с блокчейн-стартапом Paxos.
Компания хочет предложить своим клиентам возможность напрямую покупать и продавать криптовалюты через сервис мобильных платежей Venmo. Он был куплен PayPal в 2013 году.
Paxos на прошлой неделе анонсировал запуск собственного брокерского бизнеса Paxos Crypto Brokerage. Этот сервис позволяет компаниям встраивать в свои мобильные приложения функции покупки, продажи, хранения и переводов криптовалют.
Первым клиентом нового продукта Paxos стало американское подразделение британского финтех-стартапа Revolut. Теперь услугами Paxos хочет воспользоваться и PayPal.
Официально информацию о запуске проекта не комментируют ни в PayPal, ни в Paxos.
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