PayPal запустит сервис торговли криптовалютами 

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Для этого PayPal заключила соглашение с блокчейн-стартапом Paxos.

Компания хочет предложить своим клиентам возможность напрямую покупать и продавать криптовалюты через сервис мобильных платежей Venmo. Он был куплен PayPal в 2013 году.

Paxos на прошлой неделе анонсировал запуск собственного брокерского бизнеса Paxos Crypto Brokerage. Этот сервис позволяет компаниям встраивать в свои мобильные приложения функции покупки, продажи, хранения и переводов криптовалют.

Первым клиентом нового продукта Paxos стало американское подразделение британского финтех-стартапа Revolut. Теперь услугами Paxos хочет воспользоваться и PayPal.

Официально информацию о запуске проекта не комментируют ни в PayPal, ни в Paxos.