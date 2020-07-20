WSJ: Китай может ввести санкции против Nokia и Ericsson 

Власти КНР рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении европейских телекоммуникационных компаний Nokia и Ericsson в случае, если страны — члены Европейского союза вслед за США и Великобританией начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, Министерство коммерции Китая обсуждает введение экспортных ограничений для финской Nokia и шведской Ericsson, что повлечет за собой препятствия в отправке за рубеж их продукции, произведенной на территории КНР. Другой собеседник издания уточнил, что указанные меры будут применены лишь в случае худшего сценария развития событий, при котором европейские страны запретят использование оборудования китайских поставщиков для создания 5G.

14 июля британское правительство объявило, что намерено отказаться от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи. С 31 декабря британские операторы не смогут приобретать продукцию 5G данного производителя, а к 2027 году она будет заменена аналогами других предприятий. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин пообещала, что Пекин будет твердо защищать интересы своих национальных компаний.