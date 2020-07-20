Агентство Китая присвоило «Газпромбанку» наивысший рейтинг

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Крупнейшее рейтинговое агентство Китая CCXI присвоило «Газпромбанку» наивысший долгосрочный кредитный рейтинг — «ААА» со «стабильным» прогнозом, сообщает банк.

«China Chengxin International Credit Rating Co. (CCXI) присвоило Газпромбанку долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «ААА» по национальной шкале со «стабильным» прогнозом», — передает ТАСС сообщение банка.

Объясняется, что у банка ключевая позиция в российской финансовой системе, а также широкая сеть филиалов и сильная клиентская база. Агентство указывает, что у «Газпромбанка» значительные конкурентные преимущества в обслуживании крупных корпоративных клиентов, а также сильна поддержка со стороны Газпрома как ключевого акционера.

Отметим, что ранее неоднократно заявлялось о необъективности и ангажированности западных рейтинговых агентств.