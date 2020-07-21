«Магнит» начал тестировать новый формат магазинов

Пилотные магазины открылись в Самаре, Камышине (Волгоградская область) и поселке Старая Кулатка (Ульяновская область) на базе "магазинов у дома". Компания отмечает, что политика формата предполагает постоянные низкие цены даже без проведения промо-акций. Тестирование формата продлится несколько месяцев.