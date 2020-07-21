«Магнит» начал тестировать новый формат магазинов

"Компания запустила первые три торговые точки нового формата, чтобы оценить его эффективность и принять решение о возможном масштабировании. Концепция дискаунтера "Магнита" предусматривает площадь магазина до 300 квадратных метров, локацию в спальном районе, самый востребованный у покупателей ассортимент, насчитывающий около 1,8 тысячи позиций с упором на собственные торговые марки и низкие цены", — говорится в релизе.
"Пилотные объекты также отличаются достаточно простым зонированием торгового пространства и базовым набором оборудования", — добавляется в сообщении.
"На протяжении последних нескольких лет мы видим растущий спрос покупателей на магазины с достаточно ограниченным ассортиментом, состоящим преимущественно из качественных СТМ (собственных торговых марок — ред.) и товаров "первой цены", и постоянно низкими ценами", — сказал Исмаилов, слова которого приводятся в релизе.