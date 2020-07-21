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«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами 

Секрет Фирмы и ещё 4 1 час назад
«Магнит» запустил новую сеть дешевых магазинов
Фото: Swooshlove, CC BY-SA 4.0
Ретейлер «Магнит» запустил новых сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
В пилотном режиме открылись три магазина «Моя цена» — в Самаре, Камышине (Волгоградская область) и посёлке Старая Кулатка (Ульяновская область). Это бывшие магазины в формате «у дома». Они подходили под концепцию — помещения площадью менее 300 кв. м находятся в спальных районах.
Точки «Моя цена» не будут находиться рядом с домами. В ассортименте будет представлено всего 2000 товаров против 6600 в магазинах «у дома». Кроме того, большинство товаров будет размещено прямо в коробках. Магазины «Моя цена» будут требовать меньше вложений в ремонт и оборудование, подчеркнул Дюннинг.
Тестирование «Моей цены» продлится несколько месяцев. После этого в «Магните» примут решение о расширении сети.
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Компании , Ян Дюннинг , "Магнит"
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